Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил авиационную базу "Уилл Роджерс"

Продолжается визит в Соединенные Штаты Америки делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
В рамках визита делегация во главе с генерал-полковником К.Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Уилл Роджерс".
Во время ознакомления с авиационной базой азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях деятельности, а также продемонстрирован ряд военных средств, относящихся к авиации и гвардии.