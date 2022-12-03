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Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил авиационную базу "Уилл Роджерс"

Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил авиационную базу "Уилл Роджерс" Продолжается визит в Соединенные Штаты Америки делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
Армия
3 декабря 2022 г. 10:13
Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил авиационную базу Уилл Роджерс

Продолжается визит в Соединенные Штаты Америки делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита делегация во главе с генерал-полковником К.Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Уилл Роджерс".

Во время ознакомления с авиационной базой азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях деятельности, а также продемонстрирован ряд военных средств, относящихся к авиации и гвардии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi ABŞ-da aviasiya bazasını ziyarət edib

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