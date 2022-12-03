Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил авиационную базу "Уилл Роджерс"

Продолжается визит в Соединенные Штаты Америки делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Продолжается визит в Соединенные Штаты Америки делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках визита делегация во главе с генерал-полковником К.Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Уилл Роджерс".

Во время ознакомления с авиационной базой азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях деятельности, а также продемонстрирован ряд военных средств, относящихся к авиации и гвардии.