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Начальник Генерального штаба армии Азербайджана встретился с болгарской делегацией

Начальник Генерального штаба армии Азербайджана встретился с болгарской делегацией 18 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Военной академии имени Г.С. Раковского Республи
Армия
18 января 2022 г. 16:13
Начальник Генерального штаба армии Азербайджана встретился с болгарской делегацией
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18 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Военной академии имени Г.С. Раковского Республики Болгария генерал-майором Груди Ангеловым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул значимость подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.
Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор Г.Ангелов отметил важность обмена опытом между нашими странами по всем векторам, в том числе в области военного образования.
На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в направлении повышения знаний и навыков военнослужащих, в том числе гражданских лиц, а также иные вопросы из сферы военного образования, представляющие обоюдный интерес.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with Bulgarian delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Bolqarıstan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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