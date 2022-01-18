Начальник Генерального штаба армии Азербайджана встретился с болгарской делегацией

18 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Военной академии имени Г.С. Раковского Республи

18 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Военной академии имени Г.С. Раковского Республики Болгария генерал-майором Груди Ангеловым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул значимость подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор Г.Ангелов отметил важность обмена опытом между нашими странами по всем векторам, в том числе в области военного образования.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в направлении повышения знаний и навыков военнослужащих, в том числе гражданских лиц, а также иные вопросы из сферы военного образования, представляющие обоюдный интерес.