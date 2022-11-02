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Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана

Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики начались учения воинских частей Сил специального назначения.
Армия
2 ноября 2022 г. 14:37
Начались учения воинских частей Сил спецназначения близ южных границ Азербайджана

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики начались учения воинских частей Сил специального назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, проводимых под руководством командующего Силами специального назначения генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева, воинские части были подняты по сигналу "Тревога".

После того, как спецназовцы, покинув пункты постоянной дислокации, выдвинулись в оперативные районы, были заслушаны доклады командиров и уточнены задачи. Привлеченные к учениям части и подразделения ВВС и ракетно-артиллерийских войск сосредоточились в соответствующих аэродромах и районах.

Организовано взаимодействие с другими видами войск.

Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск.

Отметим, что в рамках учений отдельно проводится проверка определенной спецподготовки подразделений специального назначения.

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Версия на английском языке Azerbaijan kicks off Special Forces' drills near southern borders
Версия на азербайджанском языке Xüsusi təyinatlılar Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın cənub sərhədlərində təlimə başlayıb

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