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Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции

Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции В Баку проходит конференция по заключительному планированию совместных учений "Три брата – 2021" с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции.
Армия
12 августа 2021 г. 16:28
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции

В Баку проходит конференция по заключительному планированию совместных учений "Три брата – 2021" с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. На мероприятии будут определены программа и цель учений, поставленные задачи, количество участников и другие организационные вопросы.

Отметим, что международные учения "Три брата – 2021" будут благоприятствовать созданию надлежащей среды для подготовки военнослужащих дружественных и партнерских стран к операциям в мирное и военное время, а также обмена знаниями и опытом.

Конференция продлится до 13 августа.

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Версия на английском языке Special Forces Units of Azerbaijan, Pakistan, and Turkey start preparations for Joint Exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının birgə təlimlərinə hazırlıq başlayıb

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