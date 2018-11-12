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    Начальник Генштаба заслушал доклады о ходе учений - ВИДЕО

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков провел совещание с руководящим составом в связи с проведением командно-штабных военных игр (КШВИ).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На совещании, проведенном в Центре управления боем, было сообщено, что согласно плану КШВИ, объединения, соединения, воинские части азербайджанской армии были подняты по тревоге и войска были приведены в состояние полной боевой готовности.

    В ходе заслушивания была установлена видеосвязь с основным и резервным командными пунктами, а также командными пунктами войск. С применением БПЛА и других технических средств были отслежены позиции и реальная обстановка на передней линии и в глубине обороны условного противника.

    Генерал-полковник Н.Садыков заслушал доклады о ходе учений, а также оперативных, разведывательных, авиационных, ракетно-артиллерийских возможностях и дал соответствующие указания.

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