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    Начальник Генштаба ВС Грузии прибыл в Азербайджан

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    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая прибыл с визитом в Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Визит совершен с целью принять участие во встрече в трехстороннем формате с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и начальника Генштаба ВС Турции генерала армии Яшара Гюлера. 

    Отмечается, что делегации, возглавляемые Я.Гюлером и В.Чачибая, 21 ноября посетили Аллею шехидов.

    Гости возложили венки и цветы к могилам шехидов и к мемориалу "Вечный огонь", воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества.

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