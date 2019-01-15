Начальник Генштаба ВС Азербайджана примет участие в заседании НАТО

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в формате "Решительная поддержка".
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Встреча состоится 15-16-го января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
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