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    Начальник генштаба Вооруженных сил отправился в Россию

    Наджмеддин Садыков примет участие на заседании комитета начальников штабов ВС государств-членов СНГ

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 26 мая вылетел в Россию. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Как сообщили из министерства, Н.Садыков примет участие на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-членов СНГ.

    На встрече, которая состоится 27 мая, руководители делегаций обсудят вопросы сотрудничества в области обороны. 

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