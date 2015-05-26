Начальник генштаба Вооруженных сил отправился в Россию

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 26 мая вылетел в Россию. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили из министерства, Н.Садыков примет участие на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-членов СНГ.

На встрече, которая состоится 27 мая, руководители делегаций обсудят вопросы сотрудничества в области обороны.