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    Начальник Генштаба: Армии Азербайджана, Турции и Грузии будут активно проводить совместные учения

    © Report

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "В регионе наблюдается рост угроз. Однако, объединив усилия, мы можем добиться устранения этих проблем".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку третьей трехсторонней встречи военных руководителей Азербайджана, Грузии и Турции сказал начальник Генштаба ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.

    Он отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживали территориальную целостность Грузии: "Мы всегда будем помнить, что когда у нас была критическая ситуация в стране, Азербайджан и Турция поддержали нас. Наше трехстороннее сотрудничество очень значимо". 

    Владимир Чачибая добавил, что армии Азербайджана, Турции и Грузии будут в активной форме проводить совместные учения: "Учения, которые имеют особое значение для обмена опытом между нашими военнослужащими. В то же время мы будем сотрудничать в образовательной, спортивной сферах".

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