На широкомасштабных учениях армии Азербайджана войска выполняют боевые задачи - ВИДЕО

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с требованием по их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.