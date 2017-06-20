На широкомасштабных учениях армии Азербайджана войска выполняют боевые задачи - ВИДЕО

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с требованием по их организации.
Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.
Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.
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