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На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты

На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия, направленные на повышение боеготовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу на о
Армия
18 января 2022 г. 13:01
На освобожденных территориях сданы в эксплуатацию новые военные объекты
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По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия, направленные на повышение боеготовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов принял участие в открытии новой модульной инфраструктуры в Физулинском районе.

Отмечалось, что в пунктах размещения модульного типа, построенных на боевых позициях, обеспечены все необходимые потребности личного состава. В пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащенные отопительными печами.

В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы. Кроме того, здесь построен автопарк, спортивный городок и мини-футбольная площадка для эффективной организации досуга военнослужащих. На территории подразделения проведены работы по благоустройству, посажены различные виды деревьев.

Генерал-лейтенант Н.Османов поинтересовался боевым и материально-техническим обеспечением личного состава, пожелал успехов в службе. Заместитель министра довел до личного состава соответствующие поручения министра обороны и преподнес ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

В заключение заместитель министра принял участие в открытии новопостроенного здания штаба в региональном подразделении Центрального продовольственного склада Министерства обороны, где ознакомился с условиями, созданными для несения военнослужащими службы на высоком уровне, а также с процессом приема, хранения и распределения продуктов питания войскам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan launches new military facilities in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib

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