На освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов

На сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров на семинаре в гибридном формате “Военные преступления против Азербайджана”, организованном Центром анализа международных отношений.

По его словам, согласно международному праву, мины не должны использоваться против гражданского населения: "Установка мин расценивается как угроза жизни людей. Армения до сих пор не предоставила минные карты. После войны из-за мин многие люди погибли и получили ранения. Выявлено более 300 тысяч мин, в том числе других неразорвавшихся боеприпасов. Процент точности карт, представленных армянами, очень низкий - 25-30 процентов".