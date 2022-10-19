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На освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов На сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
19 октября 2022 г. 11:58
На освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов

На сегодняшний день на освобожденных территориях обнаружено более 300 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров на семинаре в гибридном формате “Военные преступления против Азербайджана”, организованном Центром анализа международных отношений.

По его словам, согласно международному праву, мины не должны использоваться против гражданского населения: "Установка мин расценивается как угроза жизни людей. Армения до сих пор не предоставила минные карты. После войны из-за мин многие люди погибли и получили ранения. Выявлено более 300 тысяч мин, в том числе других неразорвавшихся боеприпасов. Процент точности карт, представленных армянами, очень низкий - 25-30 процентов".

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 300 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb

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