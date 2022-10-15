Инженерные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин почти 30 тыс. га освобожденных земель

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил на сегодняшний день разминировали более 27 960 гектаров.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные мероприятия на территориях, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны.
Частями и подразделениями Инженерных войск Азербайджанской армии в результате взаимодействия с другими государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых каменистых участках, в октябре текущего года проложено более 50 км, а в целом на освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день - более 1 078 км новых путей обеспечения. Кроме того, в течение октября на проложенных дорогах был установлен 81 дорожный знак, а всего – 1 796.
В результате деятельности инженерных подразделений на освобожденных территориях с 1 октября по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 550 гектаров территории.
На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день разминировано более 27 960 гектаров, в результате чего обнаружено и обезврежено 9 726 противопехотных, 2 485 противотанковых мин и 10 316 неразорвавшихся боеприпасов.
Продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.