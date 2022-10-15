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Инженерные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин почти 30 тыс. га освобожденных земель

Инженерные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин почти 30 тыс. га освобожденных земель На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана инженерные подразделения Вооруженных сил на сегодняшний день разминировали более 27 960 гектаров.
Армия
15 октября 2022 г. 11:40
Инженерные подразделения ВС Азербайджана очистили от мин почти 30 тыс. га освобожденных земель

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил на сегодняшний день разминировали более 27 960 гектаров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные мероприятия на территориях, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны.

Частями и подразделениями Инженерных войск Азербайджанской армии в результате взаимодействия с другими государственными структурами в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимых каменистых участках, в октябре текущего года проложено более 50 км, а в целом на освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день - более 1 078 км новых путей обеспечения. Кроме того, в течение октября на проложенных дорогах был установлен 81 дорожный знак, а всего – 1 796.

В результате деятельности инженерных подразделений на освобожденных территориях с 1 октября по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 550 гектаров территории.

На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день разминировано более 27 960 гектаров, в результате чего обнаружено и обезврежено 9 726 противопехотных, 2 485 противотанковых мин и 10 316 неразорвавшихся боеприпасов.

Продолжаются работы по выявлению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другие необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə mühəndis-istehkam bölmələri 27 960 hektardan çox ərazini minalardan təmizləyib

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