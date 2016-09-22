На Международной оборонной выставке Азербайджан продемонстрирует более 260 наименований продукции

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Если на Международной оборонной выставке ADEX 2014 Азербайджан был представлен 27 наименованием продукции, то на выставке в этом году этот показатель превысит 260 наименований товаров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

По его словам, на выставке в этом году расширен объем платформы на открытом воздухе, где будет продемонстрирована продукция: "По мере возможности будет продемонстрирована вся продукция, принадлежащая министерству".

Замминистра добавил, что в рамках выставки также предусмотрено заключение ряда договоров.