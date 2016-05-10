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    ​На линии фронта прошли учения по проверке боеготовности бронетехники

    Во время учений была произведена практическая стрельба с применением стрелкового оружия

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2016 год под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова прошли боевые учения состоящих из бронетехники групп воинских подразделений и частей на линии фронта.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    По информации, во время учений была произведена практическая стрельба с применением стрелкового оружия пехоты, воинские подразделения наглядно выполнили поставленные задачи.  

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