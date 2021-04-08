О нас
Report Georgia
Аудио новости

На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть

На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Ал
Армия
8 апреля 2021 г. 16:18
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
0 : 00
0 : 00

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях продолжается процесс создания необходимой инфраструктуры пограничной охраны с целью организации на высоком уровне служебно-боевой деятельности подразделений пограничной охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 8 апреля на территории Зангиланского района на государственной границе с Арменией начала действовать новая воинская часть - пограничная комендантская служба.

На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Исмаил Акбаров, который передал личному составу поздравления начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было особо отмечено, что служба под руководством Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева является источником большой чести и гордости для каждого азербайджанского пограничника.

В конце мероприятия отличившиеся военнослужащие были награждены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanla sərhəddə növbəti hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb

Новости партнеров

Самое важное

На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
8 апреля 2021 г. 16:18
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
8 апреля 2021 г. 11:09
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
8 апреля 2021 г. 07:01
Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
ФотоЗакир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине
7 апреля 2021 г. 17:36
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы
7 апреля 2021 г. 17:11
Руководители религиозных конфессий посетили Агдам
ФотоРуководители религиозных конфессий посетили Агдам
7 апреля 2021 г. 17:00
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
Эрдоган: Продолжаем деятельность по достижению устойчивого мира в Карабахе 
7 апреля 2021 г. 14:50
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
7 апреля 2021 г. 13:52
В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
ФотоВ агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
7 апреля 2021 г. 13:48
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
7 апреля 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi