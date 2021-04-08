На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Ал

После восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях продолжается процесс создания необходимой инфраструктуры пограничной охраны с целью организации на высоком уровне служебно-боевой деятельности подразделений пограничной охраны.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 8 апреля на территории Зангиланского района на государственной границе с Арменией начала действовать новая воинская часть - пограничная комендантская служба.

На церемонии, организованной по этому случаю, выступил заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Исмаил Акбаров, который передал личному составу поздравления начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Было особо отмечено, что служба под руководством Верховного главнокомандующего президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева является источником большой чести и гордости для каждого азербайджанского пограничника.

В конце мероприятия отличившиеся военнослужащие были награждены.