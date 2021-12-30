Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты

Курсантам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты, а молодые солдаты, окончившие курс спецподготовки, были направлены к местам постоянн

Курсантам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты, а молодые солдаты, окончившие курс спецподготовки, были направлены к местам постоянной службы. На церемонии выпуска была почтена память шехидов, затем исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает Report.

Выступившие на церемонии поздравили курсантов с назначением на новые военные должности, а также с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом и пожелали успехов в дальнейшей службе.