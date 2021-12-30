О нас
Report Georgia
Аудио новости

Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты

Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты Курсантам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты, а молодые солдаты, окончившие курс спецподготовки, были направлены к местам постоянн
Армия
30 декабря 2021 г. 18:58
Окончившим курсы в войсках Нахчыванского гарнизона вручены сертификаты

Курсантам, окончившим курсы военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих в войсках Нахчыванского гарнизона, были вручены сертификаты, а молодые солдаты, окончившие курс спецподготовки, были направлены к местам постоянной службы. На церемонии выпуска была почтена память шехидов, затем исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает Report.

Выступившие на церемонии поздравили курсантов с назначением на новые военные должности, а также с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом и пожелали успехов в дальнейшей службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоNaxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında kursları bitirən gənclərə seritifikatlar təqdim edilib

Самое важное

Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi