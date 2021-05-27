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МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях

МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях 27 мая разведывательно-диверсионные группы ВС Армении пересекли госграницу, предприняв попытку заминировать территории Азербайджана
Армия
27 мая 2021 г. 15:53
МО: Разведывательно-диверсионные группы противника пересекли госграницу в двух направлениях
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Согласно поступившей оперативной информации, 27 мая примерно в 03.00 разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении пересекли государственную границу на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, предприняв попытку заминировать территории Азербайджана и совершить иные провокационные действия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

По предварительной информации, 2 разведывательно-диверсионные группы противника пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна из групп состояла из 9, а другая - из 15 военнослужащих. Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль. Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути для проходов, ведущие к нашим постам.

В результате было задержано и обезоружено 6 военнослужащих – четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы.

Географические координаты местности, на которой были задержаны разведывательно-диверсионные группы противника: 40 градусов 09 минут 06 секунд северной широты, 45 градусов 58 минут 07 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″).

Остальные армянские военнослужащие, спешно покинув нашу территорию, отступили.

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Версия на английском языке MoD: Armenia's reconnaissance-sabotage groups crossed state border in two directions
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistanın kəşfiyyat-diversiya qrupları dövlət sərhədini keçib və ərazilərimizi minalamağa cəhd göstərib

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