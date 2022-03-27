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МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились

МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились Министерство обороны Азербайджанской Республики сожалеет, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.
Армия
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27 марта 2022 г. 22:23
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились

Министерство обороны Азербайджанской Республики сожалеет, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Позиции Азербайджанской армии в селе Фаррух, входящем в состав суверенной территории нашей страны, и в прилегающих к нему горных районах не претерпели изменений.

Информация об отступлении частей Азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.

Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Использование выражения “Нагорный Карабах” в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией.

Хотелось бы напомнить Министерству обороны Российской Федерации, что в первом пункте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран 22 февраля 2022 года, отмечается, что "Российская Федерация и Азербайджанская Республика определяют свои отношения как союзническое взаимодействие, основанное на взаимном уважении к независимости, государственному суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ двух стран, а также на принципах невмешательства во внутренние дела, они основаны на приверженности принципам мирного разрешения споров и ненасилия или угрозы силой".

Кроме того, согласно пункту 18 декларации, Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют усилия в борьбе с угрозами международного терроризма, экстремизма и сепаратизма и их нейтрализации.

Министерство обороны РФ своим заявлением также демонстрирует неуважение к указанной декларации, подписанной Президентом Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Владимировичем Путиным.

Министерство обороны еще раз заявляет, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух". Название упомянутого села Фаррух. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме.

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Версия на азербайджанском языке MN: Fərrux kəndi və ətraf yüksəkliklərdəki mövqelərdə heç bir dəyişiklik olmayıb

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