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Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны Информация Министерства обороны Армении о взятии армянского военнослужащего в плен частями Азербайджанской армии не соответствует действительности.
Армия
21 марта 2023 г. 17:39
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Информация министерства обороны Армении о взятии в плен армянского военнослужащего частями Азербайджанской армии не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Распространяемая Минобороны Армении информация о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении на транспортном средстве якобы приблизился к позициям частей Азербайджанской армии и был взят в плен нашими подразделениями, является ложной", - отмечается в сообщении Минобороны страны.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense ministry: ‘Information disseminated by Armenia about the capture of Armenian solider is a lie’  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Erməni hərbçinin əsir götürülməsi barədə Ermənistanın yaydığı məlumat yalandır"

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