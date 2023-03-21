Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Информация Министерства обороны Армении о взятии армянского военнослужащего в плен частями Азербайджанской армии не соответствует действительности.

Информация министерства обороны Армении о взятии в плен армянского военнослужащего частями Азербайджанской армии не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Распространяемая Минобороны Армении информация о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении на транспортном средстве якобы приблизился к позициям частей Азербайджанской армии и был взят в плен нашими подразделениями, является ложной", - отмечается в сообщении Минобороны страны.