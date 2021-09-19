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МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление

МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление "Вызывает сожаление, что Минобороны России со ссылкой на армянскую сторону сообщило, что 17 сентября в направлении Шуши в результате якобы обстрела подразделениями Азербайджанской армии были ранены два армянских боевика".
Армия
19 сентября 2021 г. 01:19
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
Анар Эйвазов

"Вызывает удивление и сожаление информация Министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону о том, что в результате якобы стрельбы со стороны подразделений азербайджанской армии 17 сентября в направлении Шуши были ранены двое армянских вооруженных лиц".

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Отмечается, что инцидент, о котором идет речь, был расследован при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации.

В результате было подтверждено, что в указанное время и в указанном направлении наши подразделения стрельбу не вели.

Неясно, как информация, проверенная при участии обеих сторон, впоследствии была представлена в совершенно иной форме.

Азербайджанская сторона, строго соблюдая положения трехстороннего заявления, в соответствии с законодательством нашей страны продолжает усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - говорится в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 2 erməni silahlısının yaralanması məlumatı təəssüf doğurur"

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