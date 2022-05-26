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МО: Документы более 5 тыс. граждан направлены в комиссию для присвоения звания "Ветеран войны"

МО: Документы более 5 тыс. граждан направлены в комиссию для присвоения звания "Ветеран войны" Действующая в составе Министерства обороны комиссия для принятия решения о присвоении звания "Ветеран войны" более чем 5 000 гражданам завершила изучение сведений об их участии в Отечественной войне и подготовила информационно-справочные документы.
Армия
26 мая 2022 г. 14:20
МО: Документы более 5 тыс. граждан направлены в комиссию для присвоения звания Ветеран войны

Действующая в составе Министерства обороны комиссия для принятия решения о присвоении звания "Ветеран войны" более чем 5 000 гражданам завершила изучение сведений об их участии в Отечественной войне и подготовила информационно-справочные документы.

Об этом Report сообщили в министерстве.

После принятия решения для присвоения этим лицам звания "Ветеран войны" их имена будут включены в подсистему "Зафар": "Им будет назначена ежемесячная пенсия президента Азербайджанской Республики (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне, удостоены звания "Ветеран войны".

"К обращению каждого гражданина относятся с особой чуткостью. Поскольку рассмотрение обращений требует индивидуального подхода и времени, просим граждан с пониманием отнестись к возникающим проблемам", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: "5 mindən çox vətəndaşın sənədləri "Müharibə veteranı" adı verilməsi üçün komissiyaya göndərilib"

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