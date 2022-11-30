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МО Азербайджана: К сожалению, РМК по-прежнему пренебрегает нашими обращениями

МО Азербайджана: К сожалению, РМК по-прежнему пренебрегает нашими обращениями Вызывает сожаление, что российский миротворческий контингент (РМК) все еще пренебрежительно относится к нашим обращениям.
Армия
30 ноября 2022 г. 21:33
МО Азербайджана: К сожалению, РМК по-прежнему пренебрегает нашими обращениями

К сожалению, российский миротворческий контингент (РМК) по-прежнему пренебрегает нашими обращениями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве еще раз заявили "о недопустимости упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения "территория Нагорного Карабаха".

"Вновь призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях указанные неверные формулировки.

Еще раз настоятельно сообщаем, что территория, упоминаемая в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 30.11.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении как "Мардакерт" и "Мартуни" - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Təəssüf edirik ki, Rusiyanın sülhməramlı kontingenti müraciətlərimizə hələ də etinasız yanaşır"

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