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МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице

МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.
Армия
16 ноября 2021 г. 14:22
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
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Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"С целью еще большего обострения ситуации на государственной границе воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачынского района.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры в целях пресечения провокации армянской стороны", - заявили в Минобороны.


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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry: Armenia uses artillery on state border 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan tərəfi dövlət sərhədində artilleriya qurğularından istifadə edir"

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