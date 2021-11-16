МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
"С целью еще большего обострения ситуации на государственной границе воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачынского района.
Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры в целях пресечения провокации армянской стороны", - заявили в Минобороны.