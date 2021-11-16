МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"С целью еще большего обострения ситуации на государственной границе воинские соединения противника открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачынского района.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры в целях пресечения провокации армянской стороны", - заявили в Минобороны.



