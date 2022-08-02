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Минобороны: Вышедшие в прямой эфир в соцсетях военнослужащие исключены из рядов армии

Минобороны: Вышедшие в прямой эфир в соцсетях военнослужащие исключены из рядов армии Военнослужащие, которые вышли в прямой эфир в социальных сетях, исключены из рядов армии.
Армия
2 августа 2022 г. 11:29
Минобороны: Вышедшие в прямой эфир в соцсетях военнослужащие исключены из рядов армии

Военнослужащие, которые вышли в прямой эфир в социальных сетях, исключены из рядов армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии - младший сержант Фараджов Санан Мухаммед оглу и рядовой Байрамлы Юсиф Эльдар оглу, вопреки соответствующим приказам и распоряжениям руководства Министерства обороны, во время службы воспользовались смартфонами и разместили фото-и видеоматериалы, связанные со службой, в своих личных аккаунтах в социальных сетях.

Младший сержант С.Фараджов и рядовой Ю.Байрамлы исключены из рядов армии за несоответствие службе.

"Сообщаем, что и впредь будут приниматься серьезные меры в отношении военнослужащих, которые своими действиями грубо нарушают правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Sosial şəbəkələrdə canlı yayım açan hərbçilər ordudan xaric edilib"

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