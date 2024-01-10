Минобороны: Военнослужащие выполнили огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия

В азербайджанской армии продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

В азербайджанской армии продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках экзаменов, проходящих в различных учебных центрах, выполнены задачи по управлению танками и боевыми машинами пехоты в труднопроходимой местности, а также огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия.

Экзамены по присвоению классной квалификации проводятся для проверки боевой подготовки, знаний и навыков по специальностям, а также оценки профессионализма военнослужащих.