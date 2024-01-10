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Минобороны: Военнослужащие выполнили огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия

Минобороны: Военнослужащие выполнили огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия В азербайджанской армии продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.
Армия
10 января 2024 г. 15:41
Минобороны: Военнослужащие выполнили огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия

В азербайджанской армии продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках экзаменов, проходящих в различных учебных центрах, выполнены задачи по управлению танками и боевыми машинами пехоты в труднопроходимой местности, а также огневые задачи из бронетехники и стрелкового оружия.

Экзамены по присвоению классной квалификации проводятся для проверки боевой подготовки, знаний и навыков по специальностям, а также оценки профессионализма военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army evaluating servicemen’s mastery level
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Zirehli texnikalardan və atıcı silahlardan atəş hazırlığı üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib"

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