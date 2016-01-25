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    ​Минобороны: Возвышенность "Одундаг" перешла под контроль азербайджанской армии

    Подтверждая факт, отмечаем, что указанная возвышенность взята под контроль нашими подразделениями

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Минобороны Азербайджана выразило отношение к распространенной некоторыми электронными СМИ со ссылкой на источники в Армении информации о переходе под контроль азербайджанской армии возвышенности "Одундаг", расположенной между Газахским районом Азербайджана и населенным пунктом Ноемберянского района Армении и свободном наблюдении за расположенными в окрестностях армянскими территориями.

    Как сообщает Report, в распространенной министерством обороны информации говорится:

    "Подтверждая факт, отмечаем, что указанная возвышенность на самом деле взята под контроль нашими подразделениями с учетом благоприятного расположения и значения и укреплена с тактической точки зрения". 

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