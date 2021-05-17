Минобороны: В ходе учений задачи отрабатываются на картах

Доклады доводятся до командно-начальствующего состава

Согласно плану, в ходе учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Доклады, подготовленные в соответствии со сложившейся обстановкой, посредством современных систем связи и автоматизированного управления доводятся до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений с целью их выполнения.

Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы предназначения.