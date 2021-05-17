Минобороны: В ходе учений задачи отрабатываются на картах

Согласно плану, в ходе учений задачи по действиям войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Доклады, подготовленные в соответствии со сложившейся обстановкой, посредством современных систем связи и автоматизированного управления доводятся до командно-начальствующего состава в качестве распоряжений с целью их выполнения.
Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы предназначения.