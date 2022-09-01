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Подразделения Азербайджанской армии размещаются в новых пунктах дислокации в Лачыне

Подразделения Азербайджанской армии размещаются в новых пунктах дислокации в Лачыне 26 августа в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подразделения Азербайджанской армии вошли в город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, и эти территории вернулись под полный контроль Азербайджана.
Армия
1 сентября 2022 г. 12:12
Подразделения Азербайджанской армии размещаются в новых пунктах дислокации в Лачыне

26 августа в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подразделения Азербайджанской армии вошли в город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, и эти территории вернулись под полный контроль Азербайджана.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, в настоящее время подразделения Азербайджанской армии осуществляют процесс уточнения позиций на этих территориях, размещения подразделений в новых пунктах дислокации:

"Инженерно-саперные войска Азербайджанской армии продолжают минно-поисковые работы. На территории Лачынского района с 15 августа по сегодняшний день обнаружено свыше 1300 противопехотных мин. Все найденные мины производства Армении, они выпущены в 2021 году, то есть после Отечественной войны. Это наглядный пример агрессии вооруженных сил Армении против азербайджанских военных и гражданских лиц".

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun bölmələri nəzarətə götürülən ərazilərdə mövqelərin dəqiqləşdirilməsi prosesini həyata keçirir"

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