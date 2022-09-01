Подразделения Азербайджанской армии размещаются в новых пунктах дислокации в Лачыне

26 августа в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подразделения Азербайджанской армии вошли в город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, и эти территории вернулись под полный контроль Азербайджана.

26 августа в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева подразделения Азербайджанской армии вошли в город Лачын, населенные пункты Забух и Сус, и эти территории вернулись под полный контроль Азербайджана.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, в настоящее время подразделения Азербайджанской армии осуществляют процесс уточнения позиций на этих территориях, размещения подразделений в новых пунктах дислокации:

"Инженерно-саперные войска Азербайджанской армии продолжают минно-поисковые работы. На территории Лачынского района с 15 августа по сегодняшний день обнаружено свыше 1300 противопехотных мин. Все найденные мины производства Армении, они выпущены в 2021 году, то есть после Отечественной войны. Это наглядный пример агрессии вооруженных сил Армении против азербайджанских военных и гражданских лиц".