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    Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение носят провокационный характер

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение носят провокационный характер".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

    "В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение.

    Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

    Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий.

    Принятое на вооружение Азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск", - отметили в министерстве.

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