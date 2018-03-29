Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение носят провокационный характер

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение носят провокационный характер".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение.

Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях. Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий.

Принятое на вооружение Азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск", - отметили в министерстве.