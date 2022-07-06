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В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных

В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных.
Армия
6 июля 2022 г. 09:45
В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и умений.

В ходе сборов военнообязанным представляется возможность не только усовершенствовать обретенные за время службы боевые навыки, опыт и военную квалификацию, но и непосредственно ознакомиться с новопринятыми на вооружение нашей армии образцами современного оружия и военной техники, а также ознакомиться с правилами обращения с ними.

Сборы продлятся до 23 июля.

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Версия на английском языке ФотоTraining session for reservists underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ehtiyatda olan bir qrup hərbçi təlim toplanışına çağırılıb

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