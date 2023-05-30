Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз

С 19:00 29 мая по 03:55 30 мая позиции армии Азербайджана с перерывами подвергались обстрелу 19 раз.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
Четырежды подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района.
Оставшиеся 15 инцидентов связаны с обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, позиций армии Азербайджана в Агдамском, Шушинском и Кяльбаджарском направлениях.
По всем указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.