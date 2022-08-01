Минобороны: Подразделения инженерных войск проводят практические занятия

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны, проводятся практические занятия с целью дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава инженерных войск Азербайджанской армии.

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны, проводятся практические занятия с целью дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава инженерных войск Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На занятиях, проводимых в полевых условиях, военнослужащие изучают тактико-технические характеристики современных противоминных защитных саперных костюмов и миноискателей, совершенствуют навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Занятия проводятся в целях повышения боеготовности личного состава частей и подразделений инженерных войск Азербайджанской армии.