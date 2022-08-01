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Минобороны: Подразделения инженерных войск проводят практические занятия

Минобороны: Подразделения инженерных войск проводят практические занятия Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны, проводятся практические занятия с целью дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава инженерных войск Азербайджанской армии.
Армия
1 августа 2022 г. 12:41
Минобороны: Подразделения инженерных войск проводят практические занятия

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны, проводятся практические занятия с целью дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава инженерных войск Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На занятиях, проводимых в полевых условиях, военнослужащие изучают тактико-технические характеристики современных противоминных защитных саперных костюмов и миноискателей, совершенствуют навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Занятия проводятся в целях повышения боеготовности личного состава частей и подразделений инженерных войск Азербайджанской армии.

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Версия на английском языке Engineering units of Azerbaijan Army hold practical classes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mühəndis bölmələri məşğələlər keçirir

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