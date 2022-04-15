Минобороны: На освобожденных территориях строятся современные военные объекты

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых ус

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Строятся современные объекты военной инфраструктуры, принимаются другие необходимые меры для дальнейшего поддержания высокого уровня боеготовности личного состава, несущего службу круглосуточно в условиях сложной местности и сурового климата.