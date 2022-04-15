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Минобороны: На освобожденных территориях строятся современные военные объекты

Минобороны: На освобожденных территориях строятся современные военные объекты В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых ус
Армия
15 апреля 2022 г. 10:34
Минобороны: На освобожденных территориях строятся современные военные объекты

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Строятся современные объекты военной инфраструктуры, принимаются другие необходимые меры для дальнейшего поддержания высокого уровня боеготовности личного состава, несущего службу круглосуточно в условиях сложной местности и сурового климата.

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Версия на английском языке Azerbaijan building modern military facilities in liberated territories
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad olunan ərazilərdə müasir tipli hərbi obyektlər tikilir"

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