​Минобороны: Армянская сторона пытается выставить азербайджанскую сторону виноватой

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Очередная информация, распространенная армянскими СМИ о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана совершили на линии фронта диверсии и понесли потери, не соответствует действительности".

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством обороны Азербайджана.

В заявлении говорится, что каждый раз, после противоречий и перестрелок между армянскими вооруженными группировками, а также между призванными на военную службу из Армении лицами и населением Нагорного Карабаха, армянская сторона пытается выставить азербайджанскую сторону виноватой: "Безусловно, события, происшедшие прошлой ночью на линии фронта, не исключение".

Министерство обороны отмечает, что Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют ситуацию вдоль линии фронта и всегда готовы пресечь любые действия врага.