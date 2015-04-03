 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Минобороны: Армянская сторона пытается выставить азербайджанскую сторону виноватой

    Информация армянских СМИ о диверсиях и потерях азербайджанской стороны на линии фронта не соответствует действительности

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Очередная информация, распространенная армянскими СМИ о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана совершили на линии фронта диверсии и понесли потери, не соответствует действительности".

    Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством обороны Азербайджана.

    В заявлении говорится, что каждый раз, после противоречий и перестрелок между армянскими вооруженными группировками, а также между призванными на военную службу из Армении лицами и населением Нагорного Карабаха, армянская сторона пытается выставить азербайджанскую сторону виноватой: "Безусловно, события, происшедшие прошлой ночью на линии фронта, не исключение".

    Министерство обороны отмечает, что Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют ситуацию вдоль линии фронта и всегда готовы пресечь любые действия врага.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi