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Минобороны и МККК провели курс для военнослужащих

Минобороны и МККК провели курс для военнослужащих 13:38 готовый
Армия
11 декабря 2021 г. 13:45
Минобороны и МККК провели курс для военнослужащих

Министерство обороны совместно с представительством Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане в рамках плана действий на 2021 год организовало семинары для военнослужащих на тему международного гуманитарного права в Бейлагане, Барде и Гяндже.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На семинарах военнослужащие были подробно проинформированы об основах, нормах и принципах международного гуманитарного права, а также о важности их применения в зонах конфликта.

В то же время состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности гражданского населения в районах боевых действий, правилах обращения с военнопленными, а также других требованиях Женевских конвенций.

В заключение были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi və BQXK hərbçilər üçün seminar keçirib

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