Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами

Вызывает чувство сожаления, что несмотря на наши многочисленные обращения, в официальных сообщениях российского миротворческого контингента (РМК) названия азербайджанских территорий все еще указываются под вымышленными армянскими топонимами.

Вызывает огромное сожаления, что, несмотря не неоднократные обращения с нашей стороны, в официальных сообщениях российского миротворческого контингента (РМК) названия азербайджанских территорий все еще приводятся под вымышленными армянскими топонимами.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве еще раз напомнили, что перечень и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики с азербайджанскими топонимами были в официальном порядке направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр.

"Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны, приведенные в отправленных нами официальных документах и картах.

Еще раз особо подчеркиваем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 03.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - добавили в Минобороны Азербайджана.