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Минобороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению

Минобороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению 09:34
Армия
9 декабря 2021 г. 09:47
Минобороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению, совершающую провокации на госгранице.

Как передает Report, в министерстве сообщили, что вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, огонь противника был подавлен", - сообщили в министерстве.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью восьмого декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Алиев Асиф Адиль оглу.

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