Минобороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению

09:34

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз предупредило Армению, совершающую провокации на госгранице.

Как передает Report, в министерстве сообщили, что вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, огонь противника был подавлен", - сообщили в министерстве.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью восьмого декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Алиев Асиф Адиль оглу.