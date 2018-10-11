Минобороны Азербайджана: Проверяется готовность подразделений к зимнему периоду

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны годовому плану, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) Министерства Обороны посетила подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Группа, возглавляемая заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальником штаба МТО полковником Гадиром Насибовым проверила качество подготовительных работ к зиме, а также обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

В ходе встреч с личным составом должностным лицам были доведены требования и указания Министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы, а также проведены методические занятия.