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    Минобороны Азербайджана: Проверяется готовность подразделений к зимнему периоду

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны годовому плану, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) Министерства Обороны посетила подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях.

    Об этом Report сообщили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Группа, возглавляемая заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальником штаба МТО полковником Гадиром Насибовым проверила качество подготовительных работ к зиме, а также обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

    В ходе встреч с личным составом должностным лицам были доведены требования и указания Министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы, а также проведены методические занятия.

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