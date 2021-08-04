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Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках

Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках "Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях сообщений о штатных изменениях, ротации личного состава, кадровых реформах в Азербайджанской армии без ссылки на официальную информацию Министерства обороны вызывает сожаление и
Армия
4 августа 2021 г. 13:10
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках

"Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях сообщений о штатных изменениях, ротации личного состава, кадровых реформах в Азербайджанской армии без ссылки на официальную информацию Министерства обороны вызывает сожаление и серьезное обеспокоенность".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В целом, информация о ротации личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военной и государственной тайной.

Наряду с этим, подобные случаи служат информированию спецслужб Армении, облегчению проводимых этой страной усилий по дезинформации и операции "fakenews", - заявили в Минобороны.

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