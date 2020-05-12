Минобороны опровергло связанные с Военной академией слухи в соцсетях

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о сокращении срока обучения в Военной академии Вооруженных сил с 2-х лет до 1 года, отмене системы магистратуры и о том, что в этом году офицерам, поступившим в Академию, вместо диплома якобы будет выдан сертификат.

В ответ на запрос Report в министерстве сообщили, что информация не соответствует действительности.

"В настоящее время нет никаких изменений в связи с процессом обучения в Военной академии Вооруженных сил. Данная информация не отражает правду", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Минувшим днем в социальных сетях распространилась информация о сокращении срока обучения в Военной академии Вооруженных сил с 2-х лет до 1 года и отмене системы магистратуры. В то же время утверждалось, что в этом году поступившим в Академию офицерам вместо диплома якобы будет выдан сертификат.