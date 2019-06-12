Леван Изория: В формате Грузия-Азербайджан-Турция существует активное сотрудничество в области обороны

Министерство обороны Грузии распространило информацию о встрече министра этого ведомства Левана Изория с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече стороны выразили надежду еще больше углубить в дальнейшем военное сотрудничество между двумя странами.

Л.Изория выразил азербайджанской стороне признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министр отметил активное сотрудничество в области обороны в формате Грузия-Азербайджан и Грузия-Азербайджан-Турция.

Министр обороны Грузии также встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. Л.Изория поблагодарил Турцию за поддержку Грузии на пути к евроатлантической интеграции.

Стороны также коснулись вопросов безопасности в черноморском регионе и сотрудничества двух стран в сфере обороны.

Отметим, что в рамках прошедшей в Габале трехсторонней встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.