Минобороны Азербайджана распространило видеоматериалы совместных учений с Турцией

Министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериалы совместных азербайджано-турецких тактических учений "Нерушимое братство-2019".

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Отметим, что в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, 7 июня в Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство - 2019" с боевой стрельбой.

Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных сил Турецкой Республики были подняты по тревоге и выведены в район учений.

К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений являлась разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

10 июня делегация во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром прибыла в Нахчыван для наблюдения за совместными учениями.

11 июня председатель Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талибов, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар и министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов наблюдали за совместными тактическими учениями.