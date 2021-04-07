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Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине

Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине Продолжаются совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих
Армия
7 апреля 2021 г. 17:36
Закир Гасанов дал указания соединениям, дислоцированным в Шуше и Лачине

В соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, продолжаются совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, прибывший 7 апреля в район выполнения задач для наблюдения за очередным этапом учений, посетил развернутые на местности полевые пункты управления, поинтересовался организацией и ходом учений. Министру обороны было представлено самое современное оборудование связи тактического и стратегического назначения, имеющееся в арсенале наших подразделений.
Было доложено, что в ходе учений успешно выполняются задачи по организации единой системы связи. Министр обороны связался с командными пунктами управления Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Артиллерийских войск и Сил специального назначения, а также проверил устойчивость и непрерывность связи.

Генерал-полковник З. Гасанов в режиме видеоконференции связался со штабами объединений и соединений, дислоцированных в Шуше, Лачине, Кельбаджаре и на других освобожденных территориях, дал соответствующие указания в связи с ходом учений.

Затем в пункте управления, развернутом в ходе учений, состоялась прямая видеосвязь Министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Министры обороны обеих стран, обратившись к участникам учений, пожелали им успехов. В ходе видеосвязи Министры обороны подчеркнули важность совершенствования взаимодействия войск связи, организации единых систем связи и автоматизированного управления между войсками, а также продолжения совместных мероприятий в этой области.

В то же время министры обороны оценили совершенствование оперативной совместимости между всеми видами войск азербайджанской и турецкой армий, разработку совместных оперативных планов, повышение боевого взаимодействия между подразделениями и другие действия.

Учения продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Turkish Defense Ministers observe joint activity of automated control systems
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri idarəetmə sistemlərinin birgə fəaliyyətlərini izləyiblər - VİDEO

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