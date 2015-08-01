​Министры обороны Азербайджана и РФ обсудили военное сотрудничество

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и его российский коллега генерал армии Сергей Шойгу обсудили в субботу вопросы военного сотрудничества двух стран, сообщает Report.

"Очень рад, что вы нашли время принять участие в церемонии открытия Армейских игр. Надеюсь, ваша команда покажет хорошие результаты", - заявил при встрече с главой азербайджанского ведомства обороны С.Шойгу.

По информации минобороны РФ, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также о состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.