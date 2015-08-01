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    ​Министры обороны Азербайджана и РФ обсудили военное сотрудничество

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и его российский коллега генерал армии Сергей Шойгу обсудили в субботу вопросы военного сотрудничества двух стран, сообщает Report.

    "Очень рад, что вы нашли время принять участие в церемонии открытия Армейских игр. Надеюсь, ваша команда покажет хорошие результаты", - заявил при встрече с главой азербайджанского ведомства обороны С.Шойгу.

    По информации минобороны РФ, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также о состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

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