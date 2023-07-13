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Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили расширение связей в сфере безопасности

Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили расширение связей в сфере безопасности 13 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галлантом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.
Армия
13 июля 2023 г. 13:47
Министры обороны Азербайджана и Израиля обсудили расширение связей в сфере безопасности

13 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галлантом, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Сначала израильская делегация посетила Аллею шехидов и возложила цветы на могилы героических сынов Родины и Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, в сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал израильского коллегу и выразил удовлетворение видеть гостя в нашей стране, отметив, что высокий уровень партнерства между нашими странами играет важную роль не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны Государства Израиль и искренней встречей, Й.Галант подчеркнул, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

Особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления стратегических отношений и расширения связей по безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Israeli defense ministers discuss expanding security ties
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsrailin müdafiə nazirləri təhlükəsizlik üzrə əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər

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