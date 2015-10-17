​Министр обороны: Я верю, что вы в любую минуту готовы к борьбе во имя освобождения наших исконных земель

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с 18 октября - Днем государственной независимости.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

В тексте поздравления говорится:

"Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты и матросы!

От всей души поздравляю вас с 18 октября - Днем государственной независимости.

Государственная независимость является одним из самых больших достижений нашего народа. Сохранение государственной независимости, гражданского единства, солидарности, стабильности, укрепление роли и авторитета Азербайджана как независимого государства среди мировых государств связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Под руководством уважаемого президента Ильхама Алиева экономика страны динамично развивается, уровень жизни населения растет, повысилась оборонная мощь республики, еще больше укрепилась независимость.

Я верю, что вы в любую минуту готовы к борьбе во имя защиты государственной независимости и освобождения наших исконных земель.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в боевой подготовке".