Министр обороны встретился с новоназначенным послом Афганистана в Азербайджане

15 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане господином Амануллой Джейхуном.

15 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Азербайджане господином Амануллой Джейхуном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном.

Особо подчеркнув роль глав государств в развитии двусторонних отношений, министр отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в военной сфере.

Говоря об участии военнослужащих Азербайджанской Армии в небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева, наряду с оказанием транспортной и логистической поддержки Афганистану, Азербайджан в то же время вносит свой вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой помощи Фонду доверия Афганской Национальной Армии.

Отметив, что Афганистан всегда занимал четкую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана, министр обороны поблагодарил братский народ Афганистана за поддержку справедливой борьбы нашей страны.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в нашей стране, А.Джейхун подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-афганских связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

Поздравив азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, А.Джейхун пожелал упокоения душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Посол А.Джейхун отметил, что наши страны неизменно поддерживают друг друга в различных международных организациях и выразил благодарность за вклад азербайджанских военнослужащих в миротворческую миссию в Афганистане.

Посол подчеркнул важность обучения афганских военнослужащих в специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны Азербайджана в соответствии с соглашением, подписанным по поручению президента Ильхама Алиева между министерствами обороны Азербайджана и Афганистана.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, перспективы развития военного сотрудничества, в частности, связей в области военного образования, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и обороны.