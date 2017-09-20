Министр обороны проверил объединения и соединения мобилизационной готовности

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны проверило уровень готовности мобилизационных ресурсов объединений и соединений, предусмотренных для быстрого развертывания и применения во время боевых операций.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командиров различного уровня о комплектации, боевом слаживании, штатной структуре и боевых возможностях войск, участвующих в широкомасштабных учениях.

Был проведен смотр и проверка техники и вооружения, артиллерийских установок, поставленных на временное хранение различных воинских соединений, а также эшелонированных боеприпасов и других материально-технических средств, находящихся на складах.

Министр обороны проверил уровень боеготовности, возможности и эффективное применение военной техники, поставленной на хранение.

Генерал-полковник З.Гасанов также ознакомился с деятельностью пунктов по приему и комплектации личного состава, техники, призванных из резерва для участия в учениях, заслушал доклады соответствующих должностных лиц и дал указания.

Министр обороны высоко оценил готовность и организацию личного состава, а также техническое состояние поставленных на хранение боевой техники, оружия и боеприпасов.